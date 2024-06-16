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【2袋set】❣️新品未開封❣️美人通販 クビレ SNS 大人気 話題の さぷり
商品番号 B18820383190
商品名

【2袋set】❣️新品未開封❣️美人通販 クビレ SNS 大人気 話題の さぷり
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●クビレ CUBIREby euglena 1袋31粒入×2袋セット●賞味期限2024/09●1粒に酪酸菌、穀物麹、有胞子性菌と相性のよいユーグレナを配合。体内フローラサポート。※定価5400円●コメント無し即ご購入歓迎します。(他にコメントがあっても気にせずご購入ください)●複数はご相談ください。#クビレ#CUBIRE#ダイエット#健康食品#ユーグレナ#善玉菌#腸内フローラ#美人通販CUBIREbyeuglena#モアプラスネット#美人通販
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