110cm THE NORTH FACEノベルティーシェルパフリースジャケット

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110cmTHENORTHFACEノベルティーシェルパフリースジャケットカモフラ柄・デザイン···その他カラー···グリーンフード···フードなし季節感···秋、冬サイズアウトしたものです。他のアウターと着回していたので、状態は良く、まだまだ着用いただけます。中古品にご理解いただける方ご検討よろしくお願い致します。