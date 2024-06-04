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- 110cm THE NORTH FACEノベルティーシェルパフリースジャケット
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商品詳細
110cmTHENORTHFACEノベルティーシェルパフリースジャケットカモフラ柄・デザイン···その他カラー···グリーンフード···フードなし季節感···秋、冬サイズアウトしたものです。他のアウターと着回していたので、状態は良く、まだまだ着用いただけます。中古品にご理解いただける方ご検討よろしくお願い致します。
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