【新品】コロンビア　フリース　リバーシブルベスト　140センチ

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ご覧下さってありがとうございます。プロフィールをお読みください。リバーシブルのベストです。表は黒です。頂き物で、モコモコしていて可愛いのですが、出番が数年はこなさそうですので、着ていただける方にお譲りします。定価は7700円程度お値下げできません。小さく畳んで発送します。季節感···冬季節感···秋、冬キャンプアウトドアハイキングパタゴニアノースフェイスなどアウトドアブランド好きの方にも