ノースフェイス 裏ボアフリースベスト レッド 130

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★∻∹⋰⋰☆∻∹⋰⋰★∻∹⋰⋰☆∻∹⋰⋰★∻∹⋰⋰☆ご覧くださり、ありがとうございます☺︎基本的に即購入OKです！質問や価格の相談等ございましたら、お気軽にコメントください(´﹀`)真摯に対応させて頂きますので、宜しくお願い致します*●THENORTHFACE 裏ボアフリースベスト●サイズ：キッズ130着丈49身幅40肩幅32 ●カラー：レッド●状態：着用時に目立つ汚れやシミ等はなく、まだまだご着用いただけますι(｀・-・´)/●古着はすべてクリーニング済です。●当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配はございません。●安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。●ご購入から2〜3日で、発送させて頂きます◡̈♡゛★∻∹⋰⋰☆∻∹⋰⋰★∻∹⋰⋰☆∻∹⋰⋰★∻9D54