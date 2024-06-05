モズライト 、黒雲製

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サンバースト、ベンチャーズロゴ入りのモズライト(黒雲製)です、弾くことも無くなり、ベンチャーズやモズライトの好きな方、弾いてやってください、目立たない小さなキズはあると思いますが、状態としては良いと思います、他社のセミハードケースに入れて発送いたします、ケースのファスナー部のツマミ部分が取れていますがケースもしっかりしています、宜しくお願いします。