モズライト 、黒雲製

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商品詳細
サンバースト、ベンチャーズロゴ入りのモズライト(黒雲製)です、弾くことも無くなり、ベンチャーズやモズライトの好きな方、弾いてやってください、目立たない小さなキズはあると思いますが、状態としては良いと思います、他社のセミハードケースに入れて発送いたします、ケースのファスナー部のツマミ部分が取れていますがケースもしっかりしています、宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/traverse92826.html
http://narcologia.ru/goods/revamp344522.html
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