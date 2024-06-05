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モズライト 、黒雲製
商品番号 E57499330067
商品名

モズライト 、黒雲製
ブランド名 Espare
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンバースト、ベンチャーズロゴ入りのモズライト(黒雲製)です、弾くことも無くなり、ベンチャーズやモズライトの好きな方、弾いてやってください、目立たない小さなキズはあると思いますが、状態としては良いと思います、他社のセミハードケースに入れて発送いたします、ケースのファスナー部のツマミ部分が取れていますがケースもしっかりしています、宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/traverse92826.html
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