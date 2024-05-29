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消防士　救命士　コスプレ　子ども　ハロウィン
商品番号 O90524425073
商品名

消防士　救命士　コスプレ　子ども　ハロウィン
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

救急救命士のキッズ用コスプレ衣装1着限定　100サイズ作成します　　　　　　　⚠️ズボンが写真2枚目の生地になります水色が少し入ったグレーで、訳ありになるためお安く作成致します。7日-10日で完成、発送予定★基本料金★size100…7800円→訳ありのため6800円普段はオプションの肩紐、胸ポケット上ペラペラもおまけ付き★追加料金★⭐︎ズボン裾上げ…＋500円股下の長さをコメントください⭐︎階級章…＋500円…写真のように下地がゴールドのみの階級章階級章はマジックテープで取り外し可能にしています⭐︎ベルト通し紐＋ベルト…＋500円　　　　↓↓↓オプション希望の方は、購入前にコメントをください。値段変更します。そのままのご購入はオプション無しでの作成になりますのでご注意ください。⚠️プライバシー保護のため名札の受付はしてません。刺繍や黒画用紙に白ペンで名前を書く等、ご自身でお付けください。素人ハンドメイドのため既製品のような完璧なものを求められる方はご遠慮ください。
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper445309.html
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