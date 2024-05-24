ほぼ未使用　日本育児 コンパクトチャイルドシート トラベルベスト ECプラス

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商品詳細
日本育児コンパクトチャイルドシートトラベルベストECプラスTVヨーロッパ基準ボーダーブラウンレンタカーに試しに一度つけてみましたが、極度の車酔いの子供につき後部座席に寝そべり、チャイルドシートには座りませんでした。その後は購入時の箱に入れてしまっていました。どなたかお使いいただけないでしょうか。折りたためて軽量で便利です！よろしくお願い致します。#日本育児#日本育児
http://narcologia.ru/goods/subtropical757801.html
http://narcologia.ru/goods/peroration101415.html
http://narcologia.ru/goods/response569442.html
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