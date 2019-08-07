大分トリニータ25周年記念シャツ

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商品詳細
丈···半袖カラー···ブルーリーグ···J2種類···シャツサイズ···FREESIZE大分トリニータ25周年記念シャツ当時在籍していた選手12名のサイン入り現セルティック所属岩田智輝選手など・岩田智輝・鈴木義宜・高山薫・ムンキョンゴン・ティティパン・丸谷拓也・後藤優介・前田凌佑・小手川宏基・長谷川雄志・三平和司
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