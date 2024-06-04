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レア！阪神　ボーア　ユニフォーム　Lサイズ　おまけ付き
商品番号 U23496256078
商品名

レア！阪神　ボーア　ユニフォーム　Lサイズ　おまけ付き
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···レプリカユニフォーム野球チーム···阪神タイガースLサイズボーアアクリルスタンド•ストラップのおまけ付き2回観戦で使いましたが目立って傷や汚れなど見当たりません。あくまで素人保存ですので神経質な方はご遠慮下さい。匿名配送致します。どうぞ宜しくお願い致します。野球チーム···阪神タイガース
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