【最後の一点】マイク コンデンサーマイク マイクセット 単一指向性 配信用マイク

◎MAONOXLRマイクコンデンサーマイクマイクセット単一指向性配信用マイクアームスタンドXLR-XLRケーブル付き音響システムアンプミキサー向け音楽製作/録音/生放送/YOUTUBE/ポッドキャストに適応(AU-PM320S)◎極性パターン:カーディオイド周波数特性:20Hz~18,000Hz感度:34dB±3dBインピーダンス:200ohms±30%MaxSPL:140dBSPL,1kHzat1%T.H.D.S/N比:75dBファンタム電源:48VDC,標準3mA出力端子:3ピンXLR◎カーディオイド型集音の単一指向性タイプ正面130°の音声だけを拾うため余計な生活音などが入りにくく、ポップブロッカーやマイクスポンジによりブレス音や唾の音も軽減できます！◎音楽製作向けボーカル向けYOUTUBE/ライブ配信向けポッドキャスト向けWindow/MacOS適応♬【プロフェッショナル仕様】ダイアフラム：Dia.16mm広範囲の周波数応答：20-18,000Hz感度：-34dB±3dB（0dB=1V/Pa）このマイクを使用するには、48Vファンタム電源が必要です！（ご注意：ファンタム電源はパーケージには含まれていないです。別購入する必要があります。）♫【単一指向性】このxlrマイクはカーディオイド型集音の単一指向性タイプで、正面130°の音声だけを拾うため余計な生活音などが入りにくく、ポップブロッカーやマイクスポンジによりブレス音や唾の音も軽減できます。プロな音楽製作/録音/生放送/YOUTUBE/ポッドキャストなど場合で活躍して、初心者向けと本格派向けを両立している珍しいマイクです。＊即購入大歓迎＊送料無料＊検品のみ未使用＊早い者勝ち＊現物のお写真載せてます＊一度お客様の手元へ行き戻ってきた物なので箱にシールなどが付いたままですが、中身は未使用です。＊自宅保管のため、ご理解ある方のみお願い致します。3-59800



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