YONEX ヨネックス テニスシューズ　エアラスダッシュ

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あまり使用していないので綺麗な状態です。靴底もすり減っていません。サイズ···27.5cmカラー:ライム3E設計ヨネックス史上最軽量。俊敏な動き、軽快なフットワーク。3E設計、ローカットタイプのクレー・砂入り人工芝コート用テニスシューズ特長■ハイパーフェザーライト軽量かつ変形が少なく初期性能を長時間維持するミッドソール素材です。■3Dパワーカーボン軽量性＋安定性を生む「3Dパワーカーボン」。従来設計に比べ、ソールの変化量が少なく耐捻じれ性20％※向上。他社にはないカーボン技術を用いた独自の設計。※ヨネックス（株）調べ■パワーカーボン軽量化と着地安定性を高めるためカーボンブレードを中足部に搭載した構造です。搭載機能■トウアシストシェイプ親指の圧迫感を解消したつま先設計とし、かつ、中足部とかかと部のサポート性を高めることで、シューズ内の足のズレを抑え、パワーロスのない素早いフットワークを実現。対応コート···オムニ・クレー兼用#テニス#ソフトテニス#テニスシューズ#ヨネックス#YONEX