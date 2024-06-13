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スカイビート 31k SF 硬式野球用 高校野球バット
商品番号 U98760705678
商品名

スカイビート 31k SF 硬式野球用 高校野球バット
ブランド名 エスエスケー
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金スカイビート83cm900g黒スカイビート84cm900g競技の種類···硬式野球素材···金属バランス・特徴···トップバランス、ミドルバランススカイビート31縦研磨モデルが振動減衰グリップを搭載しリニューアル。2022年春夏限定カラー。部活で使ってましたが、今年卒業するので売ります。かなり降りやすいので新しく野球を始める方、金属バットが欲しい方は是非購入お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/shuttle915425.html
http://narcologia.ru/goods/organization289062.html
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