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【世界1000枚限定】ハイランドミント　2001年　イチロー　２セット
商品番号 G44696583447
商品名

【世界1000枚限定】ハイランドミント　2001年　イチロー　２セット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 6,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シアトル・マリナーズ時代のイチロー選手のハイランドミントになります。大切に保管していましたが今回出品します。今では手に入りにくい物になりますので、野球好きの人に大切に保管していただきたいです。シリアルナンバー入りプチプチに包んで梱包した上で段ボールに入れて発送いたします。#イチロー記念#イチロー#イチローコインジャンル（スポーツ選手）···野球
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