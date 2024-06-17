【世界1000枚限定】ハイランドミント　2001年　イチロー　２セット

シアトル・マリナーズ時代のイチロー選手のハイランドミントになります。大切に保管していましたが今回出品します。今では手に入りにくい物になりますので、野球好きの人に大切に保管していただきたいです。シリアルナンバー入りプチプチに包んで梱包した上で段ボールに入れて発送いたします。#イチロー記念#イチロー#イチローコインジャンル（スポーツ選手）···野球



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