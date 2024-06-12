YONEX テニスボックスラケットバッグ【※色褪せ有】【匿名配送】

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商品詳細
商品名：YONEXテニスボックスラケットバッグ品番︰BAG2012BRカラー︰ブラック※屋外使用による、色褪せが有るので、気になさる方は購入をお控えください。色褪せ以外は問題なく使用出来ます。商品は画像に写っている物が全てになります。返品、交換等は出来ませんので、中古品で使用している事を、ご理解してご購入お願い致します。配送方法の変更や専用出品のご対応は出来ません。
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