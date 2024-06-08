ヨネックス ラケットバッグ 9本入り

種類···ラケットバッグヨネックスラケットバッグ9本入りピンク×ブラックシューズポケット大きな収納ポケットが３つ小物入れが左右ロゴの部分にあります。大きな収納ポケットは仕切ることもできます。中古で譲ってもらい、国内遠征で一度使いました。小さなキズなどは5枚目の写真を参考にしてください。キズはありますが、まだまだ使えます。カラーリングがとてもかわいいです。中古品ですので、ご理解ある方よろしくお願いします。



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