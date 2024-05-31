【ランディ・バース】BBM バットカード メモリアルカードセット全44種

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ランディ・バースメモリアルカードセット全44種バットカード1種+レギュラーカード43種です。2000年にベースボール・マガジン社より限定1000個で発売された希少なメモリアルカードセット。シリアルナンバーは242/1000です。外箱にかすれあり。バットカートのクリアケースに薄傷あり。レギュラーカード未開封。全体的に使用感もなく、美品です。阪神タイガースの外国人選手といえば、背番号44のランディ・バース選手。いまだに根強い人気を誇る伝説的なスラッガーです。今後はますます入手が難しくなるプレミアムなアイテムです。価格の高騰も期待できます。この機会にぜひどうぞ！野球チーム···阪神タイガース