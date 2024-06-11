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千葉ロッテ 大下誠一郎 オリックス時代 実使用バット
商品番号 G68972798243
商品名

千葉ロッテ 大下誠一郎 オリックス時代 実使用バット
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現千葉ロッテの大下誠一郎選手のオリックス時代の実使用バットです。折れていますがテーピングなど巻けば使えます記念にどうでしょう値段交渉受け付けます競技の種類···硬式素材···木
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