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【訳アリ大特価】アディダス アディバリケード ２８.5ｃｍ
商品番号 H24968710514
商品名

【訳アリ大特価】アディダス アディバリケード ２８.5ｃｍ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎です。丁寧に迅速に発送いたします。ご覧いただきありがとうございます。　数年前に購入した物ですので、大特価で提供したします。購入後、4、5回使用したのみです。アディダスのテニスシューズのシルバーとブラックののツートーンが鮮やかなオシャレなシューズです。加えて、メタリックのアディダス3本線がカッコ良くタウンユースにも使える優れものです。ご不明点があれば、コメントにて、よろしくお願いいたします。#adidas#アディダス#スニーカー#テニスシューズサイズ···28〜28.5cm性別···メンズ対応コート···オールラウンドサイズ···28〜28.5cm性別···メンズ
http://narcologia.ru/goods/reinforcement640799.html
http://narcologia.ru/goods/smear832504.html
http://narcologia.ru/goods/diamond371358.html
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