ARTFX + スターウォーズ クワイ ガン ジン フィギュア

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商品詳細
フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/10開封済みで長期に渡りガラスケースに入れ保管していた為、フィギュア本体に細かい傷や汚れ、埃などあると思います。箱にも傷や汚れ、埃などあると思いますので気になる方はご遠慮下さい。パーツは全て揃っているとは思いますが、写真に写っているものが全ての為、ご了承下さい。プチプチに包み、紙袋かダンボールでの発送となります。ノンクレーム、ノンリターンでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/procurement89033.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose941040.html
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