ARTFX + スターウォーズ クワイ ガン ジン フィギュア

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クワイ＝ガン・ジン」がARTFX+に登場!! - アキバ総研



駿河屋 -<新品/中古>ARTFX+ クワイ=ガン・ジン 「スター・ウォーズ ...



ARTFX+ クワイ＝ガン・ジン (完成品) - ホビーサーチ ロボット・特撮



塗装済み簡易組立キット 1/10 ARTFX＋ STAR WARS（スター・ウォーズ ...

フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/10開封済みで長期に渡りガラスケースに入れ保管していた為、フィギュア本体に細かい傷や汚れ、埃などあると思います。箱にも傷や汚れ、埃などあると思いますので気になる方はご遠慮下さい。パーツは全て揃っているとは思いますが、写真に写っているものが全ての為、ご了承下さい。プチプチに包み、紙袋かダンボールでの発送となります。ノンクレーム、ノンリターンでお願い致します。