Bill Lawrence ビルローレンス ストラト バリトラ L500 激レア

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カラー...赤(CARキャンディアップルレッド)シリーズ...BC1-57CUSTOMタイプ...ストラトタイプL500×2ボディタイプ...ソリッドはじめに、値下げ、取り置き、専用には対応しておりません。他のサイトでも出品してますのでご購入の際は必ず一声かけていただき、こちらからの返答(在庫確認)をお待ちください。返答ないままご購入されますとお取引をキャンセルさせていただく場合ごあります。このギターは弦を変え、弦高、ネック状態など整備してあります。安心してご購入ください。激レアなビルローレンスのストラトタイプのエレキギター色は落ち着いたワインレッドの様な赤です。ネックはFenderCostomshopにも負けないバリトラネックでまさにジャパンビンテージの一本です。BC1-57CUSTOM・Body:Alder3Piece・Neck:Maple22F・Pickup:L-500×2・Control:1Vol,1Tone,3WaySW・Bridge:SynchronizedTremolo・Hardware:Chrome・Color:BLK/PW/ARアームはサイズの合う別物です。写真5.6にキズのタッチアップ跡があります。その他は目立つレベルのキズ、錆もなく綺麗目なプレイヤーズコンディションとお考えください。電気系統もガリもなく問題ありません。初心者の方でも弾きやすいようにセッティングしてありますので到着後すぐ使用できます（チューニングはご自身でおねがいします）【ネックコンディション】良好【トラスロッド】両方向に余裕あり【フレット残り】7-8割程度【12F上の弦高】6弦側：約1.8ｍｍ【スケール】647mm【ナット幅】41mm【重さ】3.5kg以上よくご考慮の上ご購入お願いします。本体ケースの上からダンボールで梱包して発送します。クロネコヤマト160サイズを予定してます。送料はご自身でお調べください。よろしくお願いいたします#ビルローレンス#BillLawrence#キャンディアップルレッド#L500#ストラトキャスター#ストラト#ジャパンビンテージ#トラ杢#エレキギター#アイランドギター#sherpaxjr