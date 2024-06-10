ブラッキー　ex EX RR

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商品詳細
ポケモンカード裏面に白かけや微傷があります。素人目での確認ですので、プレイ用として使用ください。購入の際は、上記の内容を了承の上、購入お願い致します。発送時は厚紙とチャック付き袋で折れ防止と濡れ防止策を行っての発送になります。
http://narcologia.ru/goods/marshal437180.html
http://narcologia.ru/goods/reflector586164.html
http://narcologia.ru/goods/procurement559733.html
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