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NIKE アントラーズ　ウェア　ジャージ
商品番号 V96031485014
商品名

NIKE アントラーズ　ウェア　ジャージ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鹿島アントラーズのエンブレム入りNIKEウェアです。引っ越しの荷物整理の為出品します。●サイズ：タグ表記XLサイズ●素材：表地ナイロン100%裏地あり●状態：複数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/Persia333788.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis132844.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture542841.html
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