NIKE アントラーズ　ウェア　ジャージ

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商品詳細
鹿島アントラーズのエンブレム入りNIKEウェアです。引っ越しの荷物整理の為出品します。●サイズ：タグ表記XLサイズ●素材：表地ナイロン100%裏地あり●状態：複数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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