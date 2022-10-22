山崎颯一郎選手 直筆サインボール　　　　　SMBC日本シリーズ試合球２０２２年

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商品詳細
山崎颯一郎選手直筆サインボールSMBC日本シリーズ試合球２０２２年ケース付きホログラムナンバーは隠してあります。ヤクルトvsオリックス明治神宮球場野球チーム...オリックス・バファローズ検索用＃大谷翔平＃ルーキー＃山下舜平大＃山本由伸＃村上宗隆
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