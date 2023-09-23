伊達公子サインデザインのテニスラケットバッグ

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商品詳細
幽玄様へ２０１２年に入手し、４回使用しました。伊達公子選手のサインデザインの限定品です。うっすらと汚れはあるものの、状態はとても良いです。（サイズ約）75×24×32ラケット8本収容可能。シューズポケットもついています。
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