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【子供用　160cm】日本代表　ユニフォーム　9　上田綺世　靴下すね当て付き
商品番号 D72832292695
商品名

【子供用　160cm】日本代表　ユニフォーム　9　上田綺世　靴下すね当て付き
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★感謝を込めてリピート割(^^♪リピートでユニフォーム購入してもらうと100円引きさせて頂きます。購入の際リピートの方はメッセージにてお知らせください(^^♪☆☆☆フォロー割について☆☆☆購入前にコメントにて「フォローしました」とお伝えください。1000円以上で50円、2000円以上で100円お値引きさせて頂きます(^^♪★新品未使用　★送料無料１～２日発送　★即購入歓迎【商品】2022-23モデルワールドカップ日本代表ホームレプリカユニフォーム#9上田　綺世選手オランダ・エールディヴィジ　フェイエノールト所属【素材】ポリエステル100%使用吸水・通気・速乾性に優れており、サッカー練習やその他の運動、普段着としてもご使用できます。【サイズ】子供用　サイズ　28　160cm用※詳細は画像のサイズ表にてご確認ください。【特記事項】※ノーブランド・インポート商品です。画像と多少色味が違ったり縫製が甘い場合がございますので、神経質な方はご遠慮ください。※洗濯については30度以下で中性洗剤で洗い、陰干し、自然乾燥をオススメします。(アイロン不可)※検品のため一度開封しております。※不良品以外の返品は対応していません。サイズをお確かめの上お買い求めください。丈...半袖丈...半袖カラー...ブルー種類...レプリカユニフォームサイズ...XS(SS)
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