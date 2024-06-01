ヨネックス(YONEX)(メンズ、レディース) テニス ラケット　ケース　バック

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新品☆未使用品●素材:ポリエステル●サイズ:(約)縦77cmx横26cmx高さ32cm●シューズポケット●可変部屋仕切●小物ポケット●ベトナム製テニスラケット6本入ります☆買っただけでまったく使用していません☆種類···テニスバッグ※すり替え防止の為購入後の返品は、お受けしておりません。かなり大きく送料が高い為小さく折りたたんで配送致します☆ご了承の上ご購入下さい☆