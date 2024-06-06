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【超美品_即日発送】テニス　ヨネックス　PERCEPT100D G2 305g
商品番号 P50451793323
商品名

【超美品_即日発送】テニス　ヨネックス　PERCEPT100D G2 305g
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 12,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【超美品_即日発送】テニス　ヨネックス　PERCEPT100DG2305gヨネックスの硬式テニスラケットになります！ヨネックス　YONEXPERCEPT100Dパーセプト100D01PE超美品送料無料即日発送匿名発送◇ラケット情報◇メーカー名…ヨネックス　YONEX品名…PERCEPT100Dパーセプト100Dグリップサイズ···G2ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···100平方インチ性別···レディースメンズ兼用重量（g）···305g長さ…27inchバランス…315mmストリングパターン…18×19フレーム厚…23.0-23.0-23.0mmカラー…オリーブグリーン付属品…ラケットケース有りメーカー希望小売価格…¥40,700-（税込）発売時期…2023年9月上旬発売日本正規品◇商品説明◇研ぎ澄まされた手のひら感覚で自在にボールをコントロール。ボールを潰して攻撃的に操る、18×19のオールラウンドモデル。必ず写真で状態をご確認頂いた上で購入ください！！
http://narcologia.ru/goods/cotton882061.html
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