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慶應義塾 応援Tシャツ ユニフォーム甲子園 東京六大学野球 ヘインズ サイズLL
商品番号 I74706798382
商品名

慶應義塾 応援Tシャツ ユニフォーム甲子園 東京六大学野球 ヘインズ サイズLL
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

夏の甲子園少しでも涼しく応援していただきたいので薄いTシャツにKEIOロゴアイロンプリントしました。本日13日夕方までご購入いただければ関東西日本15日にポスト投函予定です。カラー···グレー野球チーム···慶應（KEIO）サイズ…LLLL：身長175-185、胸囲104-112新品未着用#慶應#慶應義塾大学#KEIO
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