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ROLAND PM-10 パーソナルモニター
商品番号 C33754817127
商品名

ROLAND PM-10 パーソナルモニター
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 8,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【Vドラムに最適化された専用設計のパーソナル・モニター】PM-10は、自宅での使用に最適な30W出力のパーソナル・モニター。小型キャビネットに25cmコアキシャル2ウェイ・スピーカーを搭載し、バッフル板の角度はドラマーの理想的なリスニング・ポイントへ向かって傾斜。接続端子には、Vドラム専用インプットに加え、CDなどを聴きながらの練習が行えるライン・インプットも装備。
http://narcologia.ru/goods/navigate28330.html
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