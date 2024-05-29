ROLAND PM-10 パーソナルモニター

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商品詳細
【Vドラムに最適化された専用設計のパーソナル・モニター】PM-10は、自宅での使用に最適な30W出力のパーソナル・モニター。小型キャビネットに25cmコアキシャル2ウェイ・スピーカーを搭載し、バッフル板の角度はドラマーの理想的なリスニング・ポイントへ向かって傾斜。接続端子には、Vドラム専用インプットに加え、CDなどを聴きながらの練習が行えるライン・インプットも装備。
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