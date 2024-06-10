2023WBC 大谷 翔平選手（二刀流）コインカード

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商品詳細
#たーちゃんさん大谷翔平選手ショップはこちら2023WBC優勝記念カード【大谷翔平選手二刀流】MADEINTHEUSATheHighlandMint社製サイズ：約10.2x15.2cm素材：コイン：約φ3.9cmブロンズアクリルディスプレイ新品未使用品になります。
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