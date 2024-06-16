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大谷翔平選手　顔だらけTシャツ　XL
商品番号 V61328494796
商品名

大谷翔平選手　顔だらけTシャツ　XL
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 6,000 円
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商品詳細

野球チーム...大リーグ・MLB新品未使用　ロサンゼルスエンゼルス大谷翔平選手　顔だらけTシャツ　XL　非売品　限定　コレクターズアイテム　希少　枕MVP期間限定セールエンゼルスタジアム球場配布、非売品Tシャツです。XLサイズ　着丈73cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈23.5cm、ポリエステル100％、薄手のニットジャージープリント生地です。
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