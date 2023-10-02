大谷翔平選手ア・リーグ新人王獲得記念グッズ　新品

ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手ア・リーグ新人王獲得記念グッズ投手では10試合登板4勝2敗・防御率3.31、野手としては打率.285・HR22本・打点61・盗塁10と二刀流の活躍が話題となり、17年ぶりの日本人新人王を獲得。その快挙を記念した記念グッズです。サイズフレームサイズ:約254mm×305mm製造アメリカ製



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