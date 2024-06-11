【新品未使用】 廃盤カラー ルースイソンブラ 長袖 プラ シャツ L 黒

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ルースイソンブラ長袖プラシャツ新品未使用です！プリントの色がライムなのは廃盤カラーなので、今では手に入らないモデルだと思います。着丈70cm身幅55cmこれからの季節にオススメです！即購入OK!コメント順ではなく、早い者勝ちです。喫煙者・ペットはおりません。気になる点は、お気軽にコメントください。パーカープラシャツサッカージャンキーゴレアドールルースイソンブラアスレタナイキアディダスカラー...ブラック種類...シャツサイズ...L丈...長袖