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【新品未使用】 廃盤カラー ルースイソンブラ 長袖 プラ シャツ L 黒
商品番号 R48490662892
商品名

【新品未使用】 廃盤カラー ルースイソンブラ 長袖 プラ シャツ L 黒
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルースイソンブラ長袖プラシャツ新品未使用です！プリントの色がライムなのは廃盤カラーなので、今では手に入らないモデルだと思います。着丈70cm身幅55cmこれからの季節にオススメです！即購入OK!コメント順ではなく、早い者勝ちです。喫煙者・ペットはおりません。気になる点は、お気軽にコメントください。パーカープラシャツサッカージャンキーゴレアドールルースイソンブラアスレタナイキアディダスカラー...ブラック種類...シャツサイズ...L丈...長袖
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