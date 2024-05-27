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中日ドラゴンズ　　堂上直倫　　BBMカード　直筆サインカード・直筆サイン色紙
商品番号 W97952257811
商品名

中日ドラゴンズ　　堂上直倫　　BBMカード　直筆サインカード・直筆サイン色紙
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中日ドラゴンズの堂上直倫選手の直筆サインカードと直筆サイン色紙です。こちらは沖縄キャンプでもらったものとBBMカードのものになります。写真をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/diamond904458.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce739055.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic78737.html
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