【真作】狩野益信/鹿寿老人図/掛軸/名家伝来/U-730 J

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狩野探幽/寿老人図/掛軸/名家伝来/AA-194- 狩野探幽/寿老人図/掛軸/名家伝来/AA-194-

【真作】【参考】狩野益信江戸中期の画家。駿河台狩野家の祖。彫金家後藤立乗の子。通称は采女、号は洞雲・宗深道人・松蔭子等。幼時書を松花堂昭乗に学び、画を好む。画技を見込まれて探幽の養子となるが、実子でき別家を興こした。徳川家光に好まれ法眼に叙せられる。元禄7年(1694)歿、70才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は時代感あり、全体に汚れシミ、大きなヤブレ補修痕、巻シワなどあります。表装は時代感あり、汚れシミ、折れ、巻シワなどあります。風帯にヤブレ補修痕あります。桐合せ箱付軸丈縦190㎝×幅61㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。