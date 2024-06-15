DIOS 10-C 00U 二代目

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商品詳細
ソフトテニスラケットMIZUNOディオス10C00Uソリッドブラック×メタルアクアサイバーナチュラルシャープ26P使用しませんので出品いたしますひびや折れなどはありませんケース(メーカー問わず)と新品のグリップもお付けしますよろしくお願いいたします
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