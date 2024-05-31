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P790 DGツアーイシュー　X100
商品番号 V37420049598
商品名

P790 DGツアーイシュー　X100
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 23,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

P790アイアン(2017)5-Pの6本。シャフト　DynamicGoldTOURISSUEX100グリップ　6-9マスダゴルフ、5・Pノーマル。ミズノアイアンからX100をリシャフトを実施。少し重く売却します。中古品ですので小傷はありますが、性能に大きく影響は無いと思います。中古品ですのでNC、NRです。パワーヒッター向けのスペックと思います。フックが多発する方は重めのアイアンでゆっくり振ってみては如何でしょうか。種類···アイアン利き手···右対象···メンズ#テーラーメイド#キャロウェイ#パワーヒッター#ダイナミックゴールド
http://narcologia.ru/goods/displease759831.html
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