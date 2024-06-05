リーミドルトン　赤ちゃん人形　55センチ

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商品詳細
３０年前に購入しました。長年ナイロン袋に入って、ソファーの上に、おき、眺めて居ました。出して居ません、なので綺麗な状態です。ちょっと、高かったですが、お父さんが、欲しいなら買わんねの一言に押されて、私の物にしました。飾ったりせずに長期保存状態で椅子にクッションを置いて寝かせて居ました。出し入れはして居ません、綺麗な状態です。変色もありません。おむつも、綺麗な状態です。リーミドルトン、の会社は今はありませんが、リーミドルトンの赤ちゃん人形はオリジナルドールとしてものすごく、有名な会社でした。
http://narcologia.ru/goods/scissoring598396.html
http://narcologia.ru/goods/Addict339618.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric118845.html
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