古材風壁棚と木製ブラケットセット(A8017−01)

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古材風加工とペイントをした壁棚と流木をイメージした木製ブラケットセットです(ビス6本付き)。1枚目の写真はイメージ写真です。2〜10枚目が本品●サイズ：○壁棚横幅約80cm奥行き約17cm厚み約3cm○木製ブラケット奥行き約15cm縦方向約20cm●セットの重さ約2kg●素材杉●状態古材風に仕上げている為、木材表面はザラザラとした手触りです。多少ささくれなどもございます。●その他何気無いクロスの壁に取り付けると、なんともいえない雰囲気に変わります。お気に入りの食器や本、インテリアなどを飾って下さい。1枚目のイメージ写真の様に2段3段、またはサイズを変えてみるなどしてお楽しみ下さい。●取り付け方○壁の下地材を探し、木製ブラケットの下穴(黄色マーク)に付属のビスで直角固定して下さい。(赤マーク)は、やや内側に向け斜めに固定して下さい。○壁棚固定は木製ブラケットの下穴(黄マーク)に付属のビスで直角に固定して下さい。○左右木製ブラケットは水平器やスケールを使用し水平に取り付けて下さい。○石膏ボードはもろくて崩れやすいので、木製ブラケットを取り付ける箇所は間柱(下地)です。そのため石膏ボードの裏にある間柱を探す必要があります。指でノックしたり、ハンマーで軽く叩くと音の変化で解ります。