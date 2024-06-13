ワインレッド　スクエア　ピアス　レジン　バイカラー　グラデーション

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ワインレッド スクエア ピアス レジン バイカラー赤ワインのような色合いのスクエア型ピアスです。個性的な色合いで大人っぽさが漂います。光に当たるとラメがいろいろな表情を見せてくれます。 *☻-☻**☻-☻*即購入OKです*☻-☻**☻-☻*⬜️まとめ買いについて⬜️お得なまとめ買い申請機能をご活用ください。⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️⬜️※素人のハンドメイドです。商品の状態を写真でご確認いただきご納得頂いた方のご購入お願い致します。※配送方法は変更する場合がございます。※撮影に使用した小箱は商品に含まれません。☘️販売中の商品☘️#soreii←商品一覧が表示されます〜検索用〜素材···レジンカラー···赤、ワインレッド、ゴールドモチーフ···ワイン形状···スタッドタイプ···両耳用#まとめ買い歓迎#パール#ワイン#スタッドピアス#ゴールド#ドロップ#ハンドメイド#レディースアクセサリー#春#夏#秋#冬#カジュアル#ラメ#ブルベ#大人ブルー#グラデーションピアス