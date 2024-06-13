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鈴丸ブレスレット２
商品番号 R19484968581
商品名

鈴丸ブレスレット２
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 163,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大好きなアクセサリー作家さんの手染め鈴丸を使ってブレスレットを作りました。シンプルながらアクセントのきいた一品となっています。ちゅるんとしたフォルムが可愛いですよ～♪素人による手作りですのでご理解頂ける方のみ購入お願いします。簡易包装での発送を考えています。しっかり梱包や発送方法など指定有れば+料金で専用お作りしますのでコメント下さい。他にもピアス出品していますので、同梱の場合2つ目から50円引かせて頂きますので、複数購入希望の方は購入前にコメントお願いします。#手作り#ハンドメイド#手染めビーズ#ピアス#キラキラ
http://narcologia.ru/goods/slide499587.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney38049.html
http://narcologia.ru/goods/browse477691.html
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