やちむん　焼き物　陶器　皿

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商品詳細
沖縄 やちむん焼き物 陶器皿最大約17㎝×19㎝深さ約3.5㎝柄は彫ってありますお皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···やちむん皿/プレート形状···楕円(オーバル)使用せずに長く自宅保管しておりましたぜひご活用ください
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