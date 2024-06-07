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やちむん　焼き物　陶器　皿
商品番号 S89679926125
商品名

やちむん　焼き物　陶器　皿
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沖縄　やちむん焼き物　陶器皿最大約17㎝×19㎝深さ約3.5㎝柄は彫ってありますお皿/お椀/デザート食器···皿/プレート素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···やちむん皿/プレート形状···楕円(オーバル)使用せずに長く自宅保管しておりましたぜひご活用ください
http://narcologia.ru/goods/septet207519.html
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