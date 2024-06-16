ソファー 三人掛けソファ ソファ ファブリックソファー フレンズ グリーン

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※重要※★お手数おかけしますが、ご購入前にコメント欄より在庫確認お願い致します。★ご購入頂きましたら、お手数をおかけしますがお電話番号のご連絡をメッセージよりお願い致します。発送にあたり、お電話番号が分からないと、取引が始められませんので、どうぞ宜しくお願い致します。プロフィールご一読くださいませ。★商品紹介★木脚がカッコイイ3人掛けソファーです。カフェテイストのファブリックソファです。暖かみのあるファブリック素材で優しい空間を演出します。座面は奥にかけて傾斜がついており、深い座り心地でリラックスできます。インテリア性の高いアンティークの質感は、お部屋の雰囲気作りにピッタリです。暖かみのある天然木は使うほど味わいが出てきますので、日に日に愛着が出てきます。★商品詳細★本体サイズ：W170×D73×H70cm重量：17200g規格■構造部材：天然木 ■張り材：ポリエステル１００％ ■クッション材：ウェービングベルト／ウレタンフォーム ■背面：ウレタンフォーム ■脚部：天然木（ラバーウッド）〇お客様組み立て商品♪♪♪他にも素敵な家具や雑貨販売致しておりますので、宜しければご覧くださいませ♪♪♪↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#lanatureSHOP商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ソファ商品一覧↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑■送料＊発送に関して■発送は4〜7日とさせて頂いております。北海道・沖縄・離島以外は送料無料です。上記の場合はお問い合わせ下さい。ソファーソファ三人掛けソファお洒落おしゃれオシャレかわいいカワイイ可愛いソファトリプルソファ3人掛け三人掛け椅子グリーン茶ブラウン北欧北欧風北欧家具天然木木製ファブリックファブリックソファソファーカフェIKEAイケア無印ニトリフランフランお探しの方にも#ソファ#アンティーク#トリプルソファ#北欧風