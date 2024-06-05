有田焼　清秀窯　ご飯茶碗 5客 ＆ 湯呑み 5客

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6900〜未使用品有田焼 清秀窯 ご飯茶碗 ５客 湯呑茶碗 ５客未使用品ですが良く見たらご飯茶碗の中側に保管に伴う大小薄い擦り傷有ります一番擦り傷が多い画像(6枚目)それぞれご飯茶碗の上に湯呑茶碗が重ねてあったので底が擦れたキズだと思います他のお茶碗はこれより少ない擦り傷です湯呑は綺麗な状態だと思いますご飯茶碗 直径 11.5 高さ 5.7㎝湯呑茶碗 直径 7.8 高さ 7.7㎝箱 無し日本製お皿/お椀/デザート食器...ご飯茶碗素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...有田焼皿/プレート形状...丸お値下げ不可でお願い致します(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)