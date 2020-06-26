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- 中161 マルニ製 エレガントなデザインのシングルソファーMARNI 椅子
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商品詳細
■商品詳細■レトロな古いシングルソファーです。長年使い込まれた味わいのある品です。年代の割に座り心地も良好です。一般のご家庭はもちろん、レトロな店舗什器にもお勧めです。経年の傷や欠け、染みや塗装の剥がれ、落としきれない汚れ等がありますが、使用には問題ありません。古い物とご理解いただければ幸いです。テイスト···アンティーク・クラシックカラー···グリーン主な張り地···布・ファブリック機能···その他
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