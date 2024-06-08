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ロフトベッド シングルパイプベッド収納棚デスク付き北欧風　コンセント付き収納耐震
商品番号 T82903148822
商品名

ロフトベッド シングルパイプベッド収納棚デスク付き北欧風　コンセント付き収納耐震
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品仕様：素材スチール商品サイズ幅204×奥行104×高さ170.5cm梱包個口1梱包サイズ幅111.5×奥行49.5×高さ35cm重量（Netweight）46.3kg重量（Grossweight）48.3kg耐荷重約150KG組立品/完成品組立品ロフトベッドでお部屋を自由にデザインロフトベッドで限りあるスペースを賢く使って、お部屋をすっきりします。ベッド下空間ベッドの下は三段階の収納棚が設置しています。生活空間や収納スペースとして活用できます。ベッド下に机も付きで、快適な眠りも勉強も叶える一台です。様々なシーンで活用できるロフトベッドアイディア次第でいろいろな使い方可能。勉強スタイル、仕事スタイル、リビングスタイル、全部楽しめます！デスク付きベッドにデスクが付いたロフトベッド。スペースに困らず快適に勉強や作業を行えます。便利な２口コンセント机の上に便利な２口コンセント付き。勉強しながら充電したり照明したりすることができます。
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