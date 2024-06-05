新品　信楽焼　澤鳳山　鳳山窯　手づくり　急須/湯呑　茶器揃え　煎茶セット



信楽焼、澤鳳山作の手作り急須セット（白） - 中川誠盛堂茶舗



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信楽焼 玉露急須(白）澤鳳山作 - 中川誠盛堂茶舗



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新品信楽焼 澤鳳山 鳳山窯急須 湯呑 煎茶セット 茶器揃え手づくり 陶芸信楽焼は、日本六古窯、古来の陶磁器窯の内6つの窯（越前・瀬戸・常滑・信楽・丹波・備前）の一つ古信楽にはしばしば見られる特徴的な窯変の現象があり、器面の素地が荒く、細かな石粒（石英粒や長石粒、珪砂）などが多く含まれていることも特徴の一つです古琵琶湖層の粘土を使うことによって素朴であたたかい情感が生み出されますサイズ湯呑 口径7高さ5.8急須口径9.2長さ15(持ち手から)高さ11底は釉薬は掛かっておりません未使用のお品ですが、自宅保存品専用箱は傷みがありますが、梱包材とご理解下さい丁寧に梱包し発送いたします。ショップ内信楽焼 又郎助作の蕎麦ちょこ丹波焼は市野伊作の煎茶セット 市野信水の小鉢 大上雅司の湯呑有田焼 常滑焼 萩焼、天鵬山の湯呑 椿秀窯の皿など出品しています#信楽焼 #信楽焼湯呑 #信楽焼急須#澤鳳山 #信楽焼鳳山窯 #信楽焼煎茶セット#信楽焼峠 #急須 #湯呑