ノリタケ ストンウェア ボルダーリッチ

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ノリタケのストンウェアボルダーリッジプレート２枚、マグカップ２個のセットです。プレートのサイズ直径・・・約20.5センチ高さ・・・約2.5センチカップのサイズ高さ・・・約9.5センチ口径・・・約9センチ箱ですが上の箱がありません下の箱はあります。新品未使用品ですが、自宅での長期保管の為、神経質な方や完璧を求められる方はご購入をご遠慮ください。※しっかりと梱包をしていきますが、運搬中の破損に関しては責任を取れませんのでご了承ください。カラー...ブルー