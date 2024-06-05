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ノリタケ ストンウェア ボルダーリッチ
商品番号 F47744808499
商品名

ノリタケ ストンウェア ボルダーリッチ
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノリタケのストンウェアボルダーリッジプレート２枚、マグカップ２個のセットです。プレートのサイズ直径・・・約20.5センチ高さ・・・約2.5センチカップのサイズ高さ・・・約9.5センチ口径・・・約9センチ箱ですが上の箱がありません下の箱はあります。新品未使用品ですが、自宅での長期保管の為、神経質な方や完璧を求められる方はご購入をご遠慮ください。※しっかりと梱包をしていきますが、運搬中の破損に関しては責任を取れませんのでご了承ください。カラー...ブルー
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