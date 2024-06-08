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- 廃盤、未使用 ロイヤルアルバート フラワーオブザマンス 4月 スィートピー1客
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商品詳細
カラー···ホワイト種類···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸廃盤、美品、未使用ロイヤルアルバートの、フラワーオブザマンス 4月スィートピーのカップ\u0026ソーサーになります。傷、ヒビ、欠けもなくとても綺麗なお品になります。娘達の誕生日月に揃えてキャビネットに飾っていました。使用せずにいました。娘達も今は独立しそろそろ子離れと思い出品致しました(^^)サイズ カップ 直径約8.8cm高さ 約7cmソーサー直径 約14.2cm宜しくお願い致します(^^)
http://narcologia.ru/goods/housekeeper974609.html
http://narcologia.ru/goods/tenet815163.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming166392.html
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ロイヤル・アルバート フラワー・オブ・ザ・マンス（4月）スイートピー ティーカップ＆ソーサー 未使用 廃盤品未使用 廃盤品 | Happy MAKANA powered by BASE
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