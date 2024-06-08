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廃盤、未使用　ロイヤルアルバート　フラワーオブザマンス　4月　スィートピー1客
商品番号 F49499821568
商品名

廃盤、未使用　ロイヤルアルバート　フラワーオブザマンス　4月　スィートピー1客
ブランド名 ロイヤルアルバート
特別価格 税込 1,817 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト種類···コーヒーカップ＆ソーサー素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸廃盤、美品、未使用ロイヤルアルバートの、フラワーオブザマンス　4月スィートピーのカップ\u0026ソーサーになります。傷、ヒビ、欠けもなくとても綺麗なお品になります。娘達の誕生日月に揃えてキャビネットに飾っていました。使用せずにいました。娘達も今は独立しそろそろ子離れと思い出品致しました(^^)サイズ　　　　カップ　直径約8.8cm高さ　約7cmソーサー直径　約14.2cm宜しくお願い致します(^^)
http://narcologia.ru/goods/housekeeper974609.html
http://narcologia.ru/goods/tenet815163.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming166392.html

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ロイヤル・アルバート フラワー・オブ・ザ・マンス（4月）スイートピー ティーカップ＆ソーサー 未使用 廃盤品未使用 廃盤品 | Happy MAKANA powered by BASE

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