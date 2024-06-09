ウォルター　ボッセ　WALTER BOSSE マジョリカ　陶器　人形　ドイツ

ドイツ カールスルーエ マジョリカ焼き ウォルターボッセの置物です以前家族の収集品でウォルターボッセの作品と聞いて購入した置物の様ですこちらは詳しくないので動物の作品はよく見かけますがこの様な作品は見たことがなく詳しい方にご購入していただきたいと思います裏面にマークと製造番号の印もあります高さ約21背の高い人物の帽子の釉薬に剥がれがあります他見逃している剥がれや小傷がある可能性があります大きな破損はない様に見えます他見落とし等あるかもしれませんので少しでも気にされる方はご購入お控えください



ウォルター ボッセ WALTER BOSSE マジョリカ 陶器 人形-eastgate.mk



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